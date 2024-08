Due cicogne bianche ferite e in difficoltà, recuperate dalla Polizia Provinciale di Cosenza

CASSANO IONIO (CS) – La Polizia Provinciale di Cosenza ha tratto in salvo due esemplari di cicogna bianca nella Piana di Sibari. Il salvataggio di un esemplare adulto in evidente difficoltà, in località Casoni nel territorio di Cassano all’Ionio. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Provinciale in servizio al distaccamento di Mormanno, che ha prontamente recuperato e trasferito l’animale al Cras di Rende.

Nei mesi scorsi invece, una pattuglia del distaccamento di Corigliano-Rossano in Contrada Foggia ha rinvenuto una cicogna bianca adulta ferita, probabilmente a causa di un impatto con automezzi, che era in notevole difficoltà non riuscendo a spiccare il volo. Gli agenti provinciali l’hanno pertanto immediatamente recuperata e trasferita al CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) di Rende per le cure del caso.

Preziosa è stata la collaborazione tra la Polizia provinciale, i volontari della Lipu e alcune aziende agricole della zona, con i loro dipendenti che si sono prodigati per mettere in sicurezza gli animali in attesa dell’arrivo delle pattuglie.

Il progetto “Cicogna bianca Calabria”

Sinergie preziose, rese possibili dall’implementazione di un progetto che la Sezione provinciale della Lipu di Rende sta portando avanti dal 2003 – denominato “Cicogna bianca Calabria” – che è finalizzato a favorirne il ritorno e la nidificazione in Calabria attraverso l’apposizione di nidi artificiali sui pali e tralicci di e-distribuzione. Nell’ambito delle iniziative di questo eccezionale progetto di conservazione della natura, grazie alle interlocuzioni tra Roberto Santopaolo – delegato della LIPU di Rende e il Brigadiere capo Gianluca Congi della Polizia Provinciale – esperto in materia – il comandante Marano riesce ad avere puntualmente un quadro della situazione e a intervenire tempestivamente, come testimoniato da questi due ultimi salvataggi.

La Presidente della Provincia Rosaria Succurro ha inteso esprimere vivi apprezzamenti per le azioni di salvaguardia della cicogna bianca in provincia di Cosenza: «Ringrazio ancora una volta gli agenti della Polizia provinciale per gli interventi di soccorso verso la preziosa fauna selvatica della nostra vasta provincia. Dopo l’eccezionale salvataggio di un cucciolo di Lupo in Sila, siamo intervenuti celermente per salvare due cicogne bianche in serie difficoltà. Il nostro obiettivo è quello di tutelare l’ambiente, sensibilizzare l’opinione pubblica e attuare tutti gli interventi necessari per incrementare la nidificazione di questi uccelli. Un ringraziamento doveroso alla Lipu di Rende e alle aziende agricole che supportano queste importanti azioni di salvaguardia delle cicogne bianche, che rappresentano il legame antico tra l’uomo e la natura, e sono simbolo di felicità e fecondità», il commento della Presidente.