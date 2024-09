Dipignano: lavoratori ‘Pre Sila Cosentina’ in piazza, per il mancato pagamento degli stipendi

DIPIGNANO (CS) – I lavoratori di Pre Sila Cosentina, società che gestisce per conto del Comune di Dipignano, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, domani, venerdì 13 settembre, si riuniranno in assemblea nella piazza dei Martiri antistante la sede municipale per protestare per il mancato pagamento degli stipendi. A renderlo noto è il segretario regionale di Fiadel Igiene Ambientale, Pierfrancesco Lincol spiegando come “nei fatti i lavoratori che, ad oggi, non hanno percepito gli stipendi dei mesi di giugno , luglio e 14^ mensilità, ai quali fra 3 giorni si aggiungerà la maturazione dello stipendio di agosto, si ritrovano in forte condizione di precarietà e disaggio perché, avendo terminato ogni risorsa, sono nelle condizioni di non riuscire neppure a soddisfare i bisogni primari ed essenziali propri e dei familiari”.

Troppi arretrati, non possono neanche andare a lavoro

“Non sono neppure nelle condizioni di recarsi al lavoro presso la sede operativa della Pre Sila Cosentina a Piano Lago di Mangone, non disponendo di soldi per movimentare i mezzi privati di locomozione (benzina, assicurazione, manutenzione, ecc.) necessari attesa la mancanza di collegamenti diretti di linea pubblica. A tale stato delle cose hanno reagito chiedendo l’intervento sostitutivo della Stazione Appaltante (Comune di Dipignano) che per legge (Codice Nazionale degli Appalti) deve intervenire pagando le retribuzioni ai lavoratori e rifacendosi sulle somme dovute, alla società Pre Sila Cosentina, per l’esecuzione del servizio”.

“Ad oggi – prosegue il segretario Lincol – nonostante le ripetute segnalazioni e proteste nulla è accaduto, Società e Comune niente di quanto dovuto hanno corrisposto ai sei lavoratori che, ormai esausti e senza risorse, con l’assemblea di domani rinnoveranno lo stato di agitazione e la richiesta delle procedure di raffreddamento del conflitto, programmando una serie di sit in presso la sede della Pre Sila Cosentina a Rogliano e presso la Prefettura di Cosenza nonché procederanno alla proclamazione dello sciopero. A seguito dell’indizione dell’assemblea, che avrà luogo comunque, il Comune di Dipignano ha convocato incontro tecnico con Pre Sila e FIADEL Ambiente che è il sindacato che rappresenta i lavoratori”.