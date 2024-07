Crisi idrica: nei comuni della Sila Greca cosentina, ad Acri e Bisignano scatta la turnazione delle erogazioni

COSENZA – Continua la situazione di criticità nell’approvvigionamento idropotabile per i comuni della provincia di Cosenza serviti dallo schema acquedottistico della Sila Greca. A comunicarlo Sorical he evidenzia come vi sia siano scarsi deflussi idrici dell’alto corso del fiume Trionto verso l’impianto di potabilizzazione Trionto. Per questo inizierà la turnazione sulle erogazioni ai diversi Comuni dello schema idrico Sila Greca: “Preso atto della comunicazione odierna da parte del nostro presidio presso il potabilizzatore Trionto relativamente ad una nuova riduzione dei deflussi idrici dal fiume, si avvisano tutti i l’erogazione sarà garantita a giorni alterni, suddivisi in due gruppi, in base alle condotte adduttrici che alimentano gli stessi”

Gruppo l

• Comune di Acri: utenze: Cocozzello, serbatoio Settarie, serbatoio San Giacomo D’acri, serbatoio Sorbo, San Giacomo Cutura, Schito

Gruppo 2:

• Comune di San Cosmo Albanese utenze: serbatoio capoluogo;

• Comune di San Giorgio Albanese utenze: serbatoio capoluogo;

• Comune di San Demetrio Corone utenze: partitore Poggio, Piedigallo, serbatoio Sofferetti,

serbatoio capoluogo, serbatoio Macchia;

• Comune di Santa Sofia d’Epiro, utenze: serbatoio capoluogo, Gisona, serra di Zott, serra de Cicco;

• Comune di Vaccarizzo Albanese, utenze: ribello, serbatoio capoluogo, pozzetto utenza porta, pozzetto utenza Durizio, serbatoio Croce Maurizio;

• Comune di Acri, utenze: partitore S. Benedetto serbatoio Duglia, Orbichetto;

• Comune Bisignano: utenza Gallice Serramento.

Domani 09 luglio a partire dalle ore 10:00 sarà garantita la fornitura idrica al gruppo 1 che terminerà alle ore 10:00 del 10 luglio, momento in cui il gruppo 2 beneficerà dell’alternanza programmata. Si prega i Comuni interessati di provvedere alla oculata gestione dei serbatoi (il cui volume garantisce le funzioni di compenso e riserva) in modo tale da ridurre i disagi alle popolazioni servite.