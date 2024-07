Colosimi, doppio mandato per Lucia: «bilancio blindato ma con il sociale all’avanguardia»

COLOSIMI (CS) – Riconfermata la fiducia a Giovanni Lucia rieletto sindaco di Colosimi che parla di un Comune finanziariamente non virtuoso. “Abbiamo criticità finanziarie che ci portiamo dietro da un po’ di anni e che dobbiamo risolvere nell’imminente. Da quando ci siamo insediati – questo per Lucia è il secondo mandato ndr – ci siamo mossi con un bilancio praticamente blindato e quindi non abbiamo potuto fare grossi investimenti. Abbiamo però intercettato – dice a quicosenza il primo cittadino – tutti i fondi del PNRR come quello per il dissesto idrogeologico.

Cercheremo di investire su infrastrutture e soprattutto sanità ma – ripete il sindaco – siamo legati da un bilancio deficitario e purtroppo non si può fare tantissimo. A noi tocca sfruttare le risorse del territorio nelle aree interne c’è tanto e c’è allo stesso tempo poco ma sicuramente bisogna puntare sul turismo“. Il primo cittadino ci rivela che in molto lo stanno contattando per cedere al Comune le vecchie case situate nei centri storici ma “nel momento in cui questo avviene per restaurarle c’è bisogno di soldi e Colosimi non ha questo potere”.

Sociale all’avanguardia

Nel sociale invece il sindaco si dice soddisfatto. “Abbiamo migliorato molto il tessuto sociale del comune. Dal punto di vista dei servizi sociali Colosimi è all’avanguardia. La macchina dei servizi sociali esce quasi 20 giorni al mese. Siamo – dice Lucia – molto vicini ai cittadini che hanno bisogno d’aiuto”. L’obiettivo è anche quello di avvicinare i giovani a vivere di più la comunità. “In paese c’è un centro ricreativo e cercheremo di renderlo fruibile per i ragazzi”.

Spopolamento del territorio

Un’altra problematica, oltre a quella finanziaria, è lo spopolamento. Sempre più giovani lasciano il comune cosentino. Per il sindaco questa è un problema sì locale, ma più in generale si tratta di una piaga nazionale e regionale quindi va’ affrontata, secondo Lucia, a livelli più alti rispetto all’ente Comune.

La promessa del sindaco

“Mi impegnò per cercare di trovare qualcosa anche a livello di aziende per convincerle as investire su Colosimi. Per far si che ci siano questi investimenti bisogna ingrandire l’area industriale”. Giavanni Lucia non promette la luna ma sicuramente l’impegno è quello di fare investimenti mirati coinvolgendo anche qualche privato.