Cassano Ionio: partito un massiccio intervento di bitumatura delle strade comunali

CASSANO IONIO (CS) – «Si tratta di un intervento – ha commentato il primo cittadino – che riguarderà in primis le contrade rurali e poi i centri urbani. Si andrà a sanare una serie di arterie site soprattutto in tante contrade poste su tutto il territorio oltre a Sibari centro, Doria, Lauropoli e Cassano centro». Questo progetto, soprattutto, andrà a completare un altro intervento partito e completato negli anni scorsi, ma diverse erano le strade non interessate da ammodernamenti e messa in sicurezza e che col nuovo intervento verranno rimesse a nuovo.

Tutti i progetti di bitumatura sono stati redatti dall’ufficio tecnico, diretto dall’ingegnere Luigi Serra-Cassano, su mandato della Giunta e hanno l’obiettivo di arrivare ad una sistemazione delle sedi stradali dell’intero e vasto territorio comunale, che presentano situazioni di degrado tali da creare pericolo per la circolazione veicolare, al fine di garantire maggiore sicurezza e ridurre i costi di manutenzione a seguito della formazione di buche o rotture del manto stradale.

Il progetto in corso ha previsto una spesa per un importo pari a 2.500.000 euro (di cui 2.121.067,40 € per i lavori e 378.932,60 € saranno somme a disposizione dell’amministrazione comunale per altre spese collegate) per interventi di messa in sicurezza e bitumazione delle strade comunali. Ma sul territorio è in corso anche un secondo intervento di bitumatura finanziato con i fondi dei Patti Territoriali della Regione Calabria grazie al quale si stanno ri-bitumando gli accessi ai Laghi e Marina di Sibari, Bruscate e Fuscolara.

«I lavori in contrada Lattughelle – ha concluso il sindaco Papasso – in queste ore sono in via di conclusione, poi si passerà alle altre contrade e, infine, ai centri urbani. Grazie a questi interventi in corso e a quello precedente stiamo letteralmente cambiando volto a tutte le strade della città».