Cammina Natura 2024: gli scenari del Parco del Pollino tra le 18 escursioni gratuite

COSENZA – L’iniziativa è promossa dall’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche e l’obiettivo dell’evento è far scoprire la bellezza naturale e culturale dei territori italiani, attraverso itinerari che spaziano dai grandi parchi alle isole minori, dai sentieri nei boschi ai castelli e alle aree archeologiche. In Calabria, le attività includeranno approfondimenti sulla biodiversità, sul turismo circolare e responsabile, nonché narrazioni storico-archeologiche e momenti dedicati ai saperi e sapori delle tradizioni locali. Esprime soddisfazione il coordinatore AIGAE Calabria, Andrea Laurenzano, per le 18 proposte di itinerari su tutto il territorio, che permetteranno di far conoscere aspetti sorprendenti della nostra regione.

Il Parco Nazionale del Pollino sarà tra gli scenari calabresi protagonisti di Cammina Natura 2024. In particolare, si segnalano: sabato 26 ottobre la Valle del Fiume Argentino a Orsomarso, l’Acereta del Monte Sparviere ad Alessandria del Carretto e la Cresta delle Aquile a San Lorenzo Bellizzi; domenica 27 ottobre il Monte Trincello a Verbicaro e le Terre Alte di Castrovillari.

Guglielmo Ruggiero, presidente di AIGAE, sottolinea: “La nostra associazione ha messo in campo con entusiasmo la propria esperienza e professionalità per far conoscere al grande pubblico le bellezze naturali e culturali del nostro Paese. Cammina Natura è anche un’occasione per valorizzare il ruolo delle guide professioniste nello sviluppo dell’ecoturismo e nella salvaguardia di aree spesso poco conosciute”.

Un evento sicuramente da non perdere per appassionati e neofiti. Con la partecipazione di 300 guide professioniste, l’iniziativa punta a rendere accessibile a tutti il turismo all’aria aperta, ponendo al centro la natura e promuovendo un ecoturismo sostenibile e rigenerante. Per conoscere tutte le escursioni in programma in Calabria e su tutto il territorio nazionale: Cammina Natura 2024.