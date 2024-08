Camigliatello, al via la festa patronale della Beata Vergine Maria Assunta

CAMIGLIATELLO SILANO – Con la sfilata sul corso principale di Camigliatello, del gruppo “sbandieratori del Palio del Principe di Bisignano”, è iniziata la festa patronale della Beata Vergine Maria Assunta, organizzata da Padre Raffaele Di Donna. Celebrazioni che dureranno fino al 15 agosto. La vera novità di quest’anno è il nuovo look della chiesa dei SS. Roberto e Biagio, in seguito ad un adeguamento liturgico, voluto dal compianto Arcivescovo di Cosenza-Bisignano, Monsignor Francesco Nolè. Tra gli spettacoli da non perdere quelli di martedì 13 agosto alle ore 21.15 con lo spettacolo musicale “Antonio Londino in tour e il giorno dopo, mercoledi’ 14 agosto alle ore 21.15 dove si esibirà il gruppo “La combriccola del Blasco”

Per quanto riguarda gli eventi liturgici, le messe saranno celebrate ogni giorno alle ore 18:00. Don Massimo Iaconianni accompagnerà i fedeli nelle meditazioni sui Dieci Comandamenti. Infine il 15 agosto, dopo la processione per le vie del paese in onore della Madonna Assunta, ci sarà lo spettacolo finale dei fuochi d’artificio.