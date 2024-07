Botte Donato: sventato furto di materiali elettrici alla cabinovia, fermate 4 persone

CASALI DEL MANCO (CS) – Nella tarda serata di ieri, a Lorica, sulla vetta del monte Botte Donato, la Polizia provinciale di Cosenza ha sventato un furto di materiale elettrico nei pressi di una cabina dell’Enel al servizio del vicino impianto di risalita.

Sul posto, il comandante Rosario Marano, insieme ai carabinieri di Casali del Manco e a quelli di Camigliatello della Sila. Sono quattro le persone fermate, individuate dalle telecamere di servizio mentre stazionavano nello stesso luogo in cui di recente c’era stato un furto di rame e cavi elettrici. I quattro fermati, che intorno alle ore 21 erano lì con due furgoni, sono stati condotti in caserma a Camigliatello per l’identificazione e gli atti conseguenti.

Il tentativo di furto potrebbe essere collegato anche alla razzia e agli atti vandalici avvenuti sabato notte ai danni degli impianti di risalita di Lorica e denunciati dall’amministratore unico di Ferrovie della Calabria, Ernesto Ferraro. In quella circostanza erano stati vandalizzati con danni al ponte radio ed erano state rubate componenti tecniche utili al funzionamento dell’impianto.