Bianchi conferma il sindaco Taverna: “nuova casa alloggio per anziani. Rifaremo anche la condotta idrica”

COSENZA – Pasquale Taverna si riconferma sindaco di Bianchi, piccolo comune in provincia di Cosenza. In cantiere numerose opere pari a 2 milioni di euro – dice il sindaco rieletto a quicosenza -.

Una nuova casa alloggio per anziani

Il sindaco svela alla nostra redazione che nel futuro di Bianchi c’è l’attuazione di una casa alloggio per anziani, che potrebbe essere il volano di sviluppo per il paese. Intorno a questa realtà potrebbero nascere delle opportunità di lavoro sia per le attività che per i cittadini stessi.

“Questo progetto nasce dalla forte richiesta di anziani che, ultra ottantenni, si ritrovano loro malgrado in solitudine. Andare in un centro che sorge nel proprio paese – dice il primo cittadino – significa respirare la ‘tua aria’, guardare i tuoi paesaggi, vedere la stessa gente credo sia il modo più corretto di far vivere gli anziani nel loro paese“.

Risolvere il problema idrico

“Ci stiamo prodigando per risolvere il problema idrico. Abbiamo investito, un milione e mezzo di euro, per rifare la nuova condotta generale di tutto il paese con le ultime tecniche innovative per assicurare un’efficienza idrica a tutti i biancari”.

Servizio civile e Museo delle Pergamene

A bianchi ci sono trenta ragazzi del servizio civile e altri dodici prenderanno servizio entro il 14 settembre. “Questa è stata una vera e propria boccata d’aria fresca per i miei ragazzi biancari”. Fiore all’occhiello del paese la sede del Museo delle Pergamene “Luigi Elvio Accattatis” primo in Calabria secondo in Italia. Un luogo unico nel cuore della Calabria. “Abbiamo nominato come direttore il professore Mario Benvenuto che dà al paese la possibilità di uscir fuori dai propri confini“.