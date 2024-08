Belmonte, la banda di Dipignano andrà in scena con le più belle colonne sonore cinematografiche

DIPIGNANO (CS) – In 30 anni, di note e di strada, se n’è fatta tanta. La banda di Dipignano nasce dal sogno di Franco Rodolfo Aiello e oggi mantiene la promessa con la direzione del maestro Giuseppe Ferraro. Un abbraccio in musica unisce musicisti di ogni età, in erba o professionisti, coltivando la passione e la disciplina delle note. Talento e impegno portano premi internazionali ma la Banda di Dipignano, resta una gruppo pronto a dare spazio alla melodia che c’è in ognuno di noi. Il 24 Agosto, all’Anfiteatro di Belmonte Marina le più belle colonne sonore cinematografiche e il videomapping 3D di Ermes Mangialardo. La Banda di Dipignano in collaborazione con l’istituto comprensivo di Belmonte Calabro vi aspetta per un appuntamento imperdibile e completamente gratuito.

