Associazione Mistery Hunters: «misteriosi cunicoli sotto la torre di San Marco Argentano»

SAN MARCO ARGENTANO (CS) – L’obiettivo è di suscitare curiosità e interesse tra gli abitanti del luogo, le Istituzioni e gli appassionati di storia e speleologia. Dopo una segnalazione ricevuta dallo storico locale Franco Lombardo, l’Associazione Culturale Mistery Hunters insieme agli amici di Mystica Calabria è tornata a San Marco Argentano, per visionare da vicino alcuni cunicoli sotterranei presenti nelle vicinanze della splendida Torre Normanna, nota per il suo valore architettonico e storico.

“Dopo aver contattato l’Amministrazione Comunale – scrive l’associazione su Facebook – siamo entrati nel sottosuolo cittadino da una porticina nascosta e davanti a noi, si sono palesati dei tunnel molto particolari, ancora non indagati archeologicamente, che potrebbero risalire a tempi remoti”.

Le foto inedite

“Nelle foto (pubblicate su Facebook in anteprima) si intravedono passaggi angusti con pareti in pietra grezza che sembrano essere rimaste intatte per secoli, che si snodano sotto il terreno attorno alla Torre, forse fino alla fontana di Sikelgaita o chissà fino a dove. A causa della troppa acqua presente nei tunnel e della nostra scarsa attrezzatura – proseguono dall’associazione – abbiamo potuto percorrere solo una quarantina di metri prima di tornare indietro, non prima di aver osservato le “apparenti” ottime condizioni in cui versa il sito e i vari corridoi in lontananza che si snodano in diverse direzioni”.

Possibili scenari

“Nonostante non ci siano ancora studi ufficiali, le ipotesi sull’origine di questi cunicoli si dividono tra due scenari affascinanti. Da un lato, potrebbero essere parte di un antico acquedotto, usato per fornire acqua alla torre o alle strutture circostanti in epoca medievale. Non sarebbe insolito, considerata la posizione strategica di San Marco Argentano durante il periodo normanno e successivamente. Dall’altro, alcuni credono che queste gallerie potessero servire come vie di fuga o passaggi segreti, usati in caso di attacco o assedio. Infatti da sempre si ipotizza che dalla Torre Normanna partisse un lungo corridoio sotterraneo fino all’Abbazia della Matina e poi alla Torre della vicina Malvito, con la quale probabilmente era stata creata una rete difensiva”.

“Potrebbe essere, in ultimo, che questo sito ipogeo sia stato in epoche diverse entrambi le cose, un sistema sotterraneo difensivo riusato successivamente come complesso per la raccolta e la distribuzione delle acque. Inoltre, alcune persone del posto parlano di una grande stanza sotterranea, scoperta quando si è costruita la strada che porta alla torre, forse una cisterna? E cosa sono le tre strutture a cupola presenti in superficie, proprio sopra i cunicoli, forse pozzi di raccolta di acqua piovana o fori di areazione? Senza un’indagine archeologica approfondita, queste restano solo supposizioni”.

“Ciò che rende il ritrovamento ancora più interessante è il fatto che pochissime persone conoscano l’esistenza di questi cunicoli. Infatti, le esplorazioni finora sono state condotte da privati cittadini, che si sono avventurati nelle profondità del suolo vicino alla Torre di San Marco Argentano e ultimamente anche l’Amministrazione Comunale si è interessata alla zona. Le foto scattate e condivise da noi sui social offrono un assaggio di ciò che potrebbe essere una scoperta storica di grande rilevanza, sono la prima documentazione visiva di questo straordinario labirinto sotterraneo che attende solo di essere portato alla luce da mani esperte. Data l’importanza storica e archeologica che questi cunicoli potrebbero rappresentare, si fa ora un appello pubblico agli studiosi e agli esperti del settore per esaminare e studiare questo sito”.

“È cruciale che archeologi, storici e speleologi si uniscano – sottolineano da Mistery Hunters – per esplorare questi tunnel e fare luce sulla loro funzione e origine. In un contesto come quello di San Marco Argentano, dove la storia si mescola con leggende e racconti antichi, scoperte di questo tipo possono rivelarsi fondamentali per arricchire la nostra comprensione del passato locale e per valorizzare ulteriormente un patrimonio già di per sé prezioso. Questo antico percorso dimenticato dal tempo potrebbe celare storie, oggetti o strutture rimaste sepolte per secoli e, forse, testimonianze di un uso ancora sconosciuto della torre e del suo territorio circostante. Non si deve assolutamente perdere l’occasione di indagare, preservare e valorizzare questo misterioso tesoro nascosto. Chiunque fosse interessato a partecipare alle indagini o a contribuire con competenze specifiche è invitato a mettersi in contatto con le autorità locali o con le nostre associazioni culturali da sempre attive sul territorio. Acquedotto o passaggio segreto, i cunicoli sotto la Torre Normanna di San Marco Argentano per ora rimangono un enigma affascinante e senza risposta”.

Foto: Francesco Propato team Mystica Calabria