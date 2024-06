Altomonte si conferma borgo diVino. Secondo anno per l’evento enogastronomico: dal 28 al 30 giugno

ALTOMONTE – Borgo DiVino sceglie ancora Altomonte. Sarà la sede della Regione Calabria ad ospitare, alle ore 11:30 di Giovedì 20 giugno, la conferenza stampa di presentazione della tappa calabrese di Borgo diVino in tour – edizione 2024, in programma per il secondo anno consecutivo ad Altomonte dal 28 al 30 giugno 2024. L’appuntamento si terrà presso la Sala Turchese della Cittadella Regionale di Viale Europa a Catanzaro.

Altomonte la nona tappa di borgo diVino tra i 20 più belli

Altomonte sarà la nona tappa di un viaggio enogastronomico di eccellenza in 20 località selezionate tra “I Borghi più belli d’Italia”, iniziativa promossa dall’omonima Associazione e organizzata da Valica S.p.a – MarTech company, leader di settore nel marketing tecnologico con un focus specifico su turismo e enogastronomia – in collaborazione con il Consorzio Ecce Italia; per la tappa calabrese, l’evento conta sul supporto della Regione Calabria, di Arsac Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese e del Comune di Altomonte. Dopo quello dello scorso anno, che ha riscosso un enorme successo di presenze, anche per quest’anno è stata confermata la tappa nel suggestivo borgo di Altomonte.

Le cantine calabresi e il percorso degustazioni

Dal 28 al 30 giugno il centro storico di Altomonte offrirà ai visitatori la possibilità di un’esperienza a tutto tondo tra la bellezza del Borgo e il mondo del vino e l’occasione di contribuire alla valorizzazione dei territori e alla promozione delle aziende locali. L’evento vedrà la partecipazione di cantine calabresi che hanno risposto positivamente alla manifestazione di interesse promossa dal “Dipartimento Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazione della Regione Calabria”. I visitatori, nei tre giorni dell’evento, troveranno un percorso di degustazione con casette dedicate alle cantine, stand gastronomici e un originale percorso formativo sul mondo del vino, raccontato in circa 20 pannelli espositivi.

Il panel dei relatori della conferenza stampa vedrà la partecipazione di: Avv. Gianluca Gallo – delegato alle politiche agricole Regione Calabria, Gianpietro Carlo Coppola- Sindaco di Altomonte. Per l’organizzazione sarà presente il Dott. Filippo Massimo – Responsabile delle Relazioni Istituzionali Borgo diVino e direttore delle testate del Gruppo Valica. Per info e accrediti inviare una mail a info@borgodivino.it o scrivere al numero 349 597 1079.