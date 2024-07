Al buio 740 persone nella Presila cosentina, disagi enormi. Atteso l’intervento di Enel

CASALI DEL MANCO (CS) – Ben 740 persone senza elettricità. Con estenuanti blackout che arrivano a raggiungere le 11 ore continuate, come è successo nelle scorse settimane. Succede in località Morelli del Comune di Casali del Manco, nella Presila cosentina dove la situazione in questi giorni sembrerebbe essersi stabilizzata, ma il malfunzionamento di una centralina Enel è da anni l’incubo dei residenti.

La potenza attuale non basta più a soddisfare le esigenze della comunità che nel tempo è cresciuta, in un’area ancora in forte espansione. I disagi creati dall’improvvisa e prolungata assenza di corrente elettrica sono enormi. Espongono i cittadini alla calura estiva e al freddo invernale, con altri innumerevoli problemi e la difficoltà di poter caricare anche solo un cellulare, un pc o far funzionare dispositivi medici.

Il terreno per la nuova centralina Enel

Francesca Pisani, sindaca di Casali del Manco ha sollecitato a più riprese la multinazionale ad intervenire fornendo soluzioni. Ha messo loro a disposizione 900 metri quadri di terreno per ospitare la nuova centralina al prezzo simbolico di 2.000 euro. Un’area individuata nel gennaio 2023 dove i tecnici di Enel Distribuzione e del Comune hanno già effettuato un sopralluogo. Il 24 luglio Pisani ha reinoltrato le comunicazioni ufficiali e la cronistoria della corrispondenza con l’azienda. Al momento non ha ancora ricevuto risposta ufficiale.

L’inizio dei lavori

Un segnale positivo è l’interlocuzione avuta con il responsabile di zona che ha contattato il primo cittadino di Casali del Manco impegnandosi a fissare un appuntamento. Il colloquio avverrà quando l’ingegnere Enel rientrerà dalle ferie. L’incontro sarà finalizzato a stabilire se e quando inizieranno i lavori di adeguamento della centralina che provoca i blackout. Opere che tardano ad arrivare nonostante le costanti richieste di intervento e i disagi lamentati dagli utenti costretti a subire interruzioni dell’erogazione dell’elettricità dalle 6 alle 10 ore continuative.

Il sindaco di Casali del Manco: “Enel deve investire”

“Non si possono lasciare centinaia di persone senza elettricità per tutto questo tempo” afferma Francesca Pisani. “La centralina – spiega la sindaca di Casali del Manco – risolverebbe il problema. Attualmente la domanda è di gran lunga superiore all’offerta che può dare la cabina cui potenza non è sufficiente per il fabbisogno delle famiglie che vi abitano. Ciò genera i blackout. Per risolvere il problema Enel dovrebbe investire risorse per fare i lavori di adeguamento. Si sarebbero già dovuti adoperare per trovare una soluzione alternativa in questi anni: ora è il momento di concretizzare la volontà di sostenere questa spesa. L’amministrazione comunale non può fare nulla se non denunciare i disagi e inviare ufficiali comunicazioni. Tali interventi non sono di nostra competenza. Sono fiduciosa, rimaniamo in attesa di un incontro con la speranza che Enel si sia resa conto di quanto questo problema sia diventato insostenibile per la comunità di Morelli. E vada risolto al più presto”.