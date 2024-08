A Terravecchia la seconda edizione della “Sagra della Trippa e Pip e Patat”

TERRAVECCHIA (CS) – Domani dalle 21, in Piazza Cesare Tursi, si terrà la seconda edizione della Sagra della Trippa e Pip e Patat. Sapori autentici della tradizione enogastronomica calabrese, tramandati di generazione in generazione, riprendono vita nei prodotti del territorio (attraverso una preparazione che solo qui ancora le famiglie custodiscono gelosamente), saranno protagonisti di una serata all’insegna del gusto. Dopo l’edizione di grande successo dello scorso anno che ha portato a Terravecchia molti turisti anche dai comuni vicini, l’Amministrazione Comunale ha voluto riproporre questo momento identitario per far conoscere due dei prodotti caratteristici della Calabria ionica. Grande è l’attesa per i “Pip e Patat”, un piatto gustosissimo quanto semplice realizzato con peperoni, patate ed olio extravergine d’oliva e per la Trippa alla calabrese realizzata con trippa precotta, patate silane, olio evo e passata di pomodoro.

Ad allietare la serata identitaria e distintiva, nel solco della tradizione, ci saranno le note e le melodie della band “Anthea” che con le loro melodie proietteranno i visitatori in una parentesi estiva finalmente dai sapori autentici. Un percorso di gusto, musica e arte immerso nella bellezza del caratteristico borgo antico di Terravecchia. Sarà un bellissimo momento di comunità e di socializzazione ma anche una nuova importante occasione per tramandare e valorizzare pietanze, tradizioni e memorie che altrimenti andrebbero perse.

“Dopo il successo e l’apprezzamento dimostrato per la proposta enogastronomica presentata la scorsa estate – dice il Primo Cittadino invitando tutti, cittadini, turisti e visitatori del territorio, a partecipare a quella che è una vera festa della gastronomia tipica e del folklore – che ha segnato il tutto esaurito con il cibo preparato e servito nel cuore del borgo antico, addobbato dalle cuoche di casa, il tutto allietato dalla degustazione di buon vino, abbiamo deciso di riproporre questa iniziativa che è esattamente una proposta enogastronomica emozionante e chi viene alla nostra Sagra della Trippa e Pip e Patat potrà non solo degustare prodotto ma vivere e condividere una vera e propria esperienza in un vivo, vero ed autentico momento di festa”.

L’Amministrazione Comunale di Terravecchia, infine, tiene a precisare che nel caso di maltempo la festa non sarà annullata ma avrà luogo nell’ampio e suggestivo atrio dell’ex scuola elementare.