A Saracena la XVIII edizione de “La Notte degli Oscar – Personaggio dell’anno 2024”

SARACENA (CS) – L’evento premia con Alto Merito le Eccellenze di Calabria ed è organizzato dall’Associazione Intercomunale “La Città del Crati” con la collaborazione della Pro Loco “Sarucha” e del Comune di Saracena. La cerimonia di premiazione si svolgerà domani, domenica 22 settembre, nell’Auditorium degli “Orti Mastromarchi” a Saracena. L’Oscar è assegnato a personalità che si sono distinte nell’arco dell’anno in campo professionale e sociale nella regione e oltre i confini. La scultura prestigiosa è in vetrofusione coniata dal M° ed artista Silvio Vigliaturo denominata “il filosofo”. Verrà consegnata anche una pergamena artistica esclusiva prodotta dal M° Rosario Turco.

L’evento giunto alla sua 18esima edizione è itinerante, si svolge ogni anno in una località diversa. La Commissione dei Saggi ha selezionato, in questa edizione le sezioni: Medicina, Comunicazione tv, Giornalismo, Produzione, Cinematografia, Rievocazioni Storiche, Progettazione e realizzazioni di impianti. La location di Saracena vanta una millenaria storia con scorci ereditati dalla dominazione Saracena in Calabria, paesino incastonato nel Parco Nazionale del Pollino.

Dopo l’edizione scorsa 2023 a Bisignano, Saracena si prepara ad ospitare la prossima tappa. Il sindaco di Saracena, Renzo Russo, ha accolto l’iniziativa, con grande partecipazione e quale opportunità migliore per visitare il Borgo che urbanisticamente presenta un centro storico molto caratteristico con chiese, palazzi ed archi che raccontano la storia locale che era integrato nel feudo dei Principi Sanseverino di Bisignano. Il presidente onorario dell’associazione, il preside emerito, Luigi Aiello, afferma: “l’Alto Merito Onorifico verrà consegnato a personaggi, aziende ed enti per promuovere il territorio. Ha lo scopo di valorizzare la migliore Calabria, calabresi che operano nella nostra regione o in altre in Italia e all’estero. Dal 2019 è stato ideato anche l’Oscar del Sud che ogni anno viene assegnato ad un personaggio che opera nelle regioni del Mezzogiorno”.