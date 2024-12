A Mendicino un ‘Presepe Vivente’ inclusivo e multiculturale

- Advertisement -

MENDICINO (CS) – Sarà presentato domani, lunedì 9 dicembre alle 11:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Mendicino, il Presepe Vivente Inclusivo e Multiculturale. L’evento, che si svolgerà il 20 e 26 dicembre prossimi, vedrà coinvolti i ragazzi del S.A.I. di Mendicino, i giovani dell’associazione Arcobaleno Odv e diversi cittadini ed associazioni locali. L’obiettivo principale della manifestazione è sensibilizzare il pubblico su tematiche di grande attualità, come l’autismo, l’inclusione e l’integrazione, utilizzando il simbolo del Presepe Vivente, tradizione che da sempre rappresenta il cuore della cultura cristiana.

Il Presepe Vivente Inclusivo e Multiculturale non è solo una rappresentazione della Natività, ma diventa un’occasione di riflessione sul valore dell’inclusione sociale. In un periodo storico segnato da conflitti e divisioni, il presepe rappresenta un simbolo di accoglienza e pace, e in questa sua versione inclusiva abbraccia la diversità, coinvolgendo ragazzi con disabilità, in particolare con autismo, e giovani provenienti da culture diverse. Il messaggio che si intende trasmettere è che le differenze sono una risorsa, non un ostacolo. Ogni figura del presepe, in questo contesto, rappresenta un passo verso una società più equa e coesa, dove ognuno ha un ruolo fondamentale. Sarà l’occasione per approfondire insieme questi temi di grande valore sociale, per scoprire come la comunità di Mendicino stia mettendo in atto concrete azioni di solidarietà e inclusione attraverso l’arte e la cultura.