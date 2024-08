A Lorica la notte delle stelle al Rifugio “Le Vette”, e l’estate continua tra sapori ed eventi

LORICA (CS) – Un luogo accarezzato dall’aria pulita, ai piedi della cabinovia di Lorica, nel cuore del Parco Nazionale della Sila. Un punto di riferimento e di ristoro per gli amanti della montagna e delle attività all’aria aperta, ma anche per chi vuole semplicemente trascorrere una giornata immerso in uno dei luoghi più belli della Calabria.

Proprio nel piazzale antistante la cabinovia ma anche sulla vetta di Monte Botte Donato, troviamo il Rifugio Ristorante “Le Vette”, un luogo accogliente, familiare, da vivere e gustare. Due le strutture che compongono il rifugio: una a valle, in c.da Cavaliere, e una in cima, a 1.920 metri d’altezza, la vetta più alta dell’altopiano silano.

E se l’inverno è suggestivo per la presenza della neve, l’estate diventa un’occasione per sfuggire alle temperature roventi e godersi momenti di relax e benessere nella natura. Agosto poi, è il mese perfetto per vivere la bellezza del posto. Il Rifugio Ristorante “Le Vette” ha così pensato di offrire a turisti, escursionisti, bikers, ma anche a chi vuole allontanarsi dalla città o semplicemente desidera assaporare la bellezza del posto, tante opportunità.

La notte dedicata alle stelle

Si parte già domani sera: per San Lorenzo, 10 agosto, un evento dedicato alla notte più stellata dell’anno, tra atmosfere uniche, musica dal vivo e soprattutto sotto un cielo ricco di stelle, esperienza che, nel contesto in cui si vive, evocherà un profondo senso di meraviglia. Una notte per esprimere desideri ma anche un’opportunità per godere di vere e proprie carezze per il palato, con la cucina e le tante ricette che celebrano i sapori tradizionali. Sarà possibile infatti, cenare scegliendo tra il servizio ristorante o degustando il tradizionale panino alla piastra, che in Sila non può mancare. Il tutto accompagnato dalla musica e dalla cortesia dello staff.

Ferragosto in cima a Monte Botte Donato

Altra opportunità per trascorrere una giornata divertente, gioiosa e all’insegna della buona cucina, è certamente Ferragosto. Il Rifugio sarà aperto a chi vorrà assaporare i piatti della tradizione, vivere una giornata immersi in un luogo mozzafiato. Un menù pensato per l’occasione per celebrare la festività più calda e conviviale dell’anno, in un ambiente accogliente e suggestivo.

Il menù di Ferragosto

Sfuggire dal caldo e vivere il Rifugio “Le Vette”

Ma non finisce qui, perché l’estate al Rifugio di Monte Botte Donato continua. In collaborazione con “Eventi d’autore”, sono previste dal 16 al 22 agosto, serate musicali, divertenti karaoke, e soprattutto buon cibo, ottima cucina ed un’atmosfera conviviale.

Per informazioni e prenotazioni relative ad ogni occasione:

– 333 3639041

– 366 4901134

Su Instagram “levettesrl”