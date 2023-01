Amministrative, il centrodestra unito: «Si apra il confronto con le migliori energie di Corigliano-Rossano»

SAN MARCO ARGENTANO (CS) – Non è stato un vero e proprio concerto, ma un’esibizione improvvisata si. Ha voluto così omaggiare i suoi nuovi concittadini Dario Brunori, che a San Marco Argentano ha ricevuto la cittadinanza onoraria. Cresciuto a Ioggi, frazione di Santa Caterina, comune confinante con San Marco, Brunori, da ragazzo, ha spesso frequentato la cittadina normanna.

Nel corso della cerimonia, svolta nella sala consiliare del comune normanno, il cantautore calabrese ha raccontato proprio il suo passato a San Marco Argentano e l’importanza che riveste, ancora, per lui la realtà del “paese”. Proprio per questo, al di là dei suoi impegni, Brunori ha scelto di vivere in un paese (San Fili).

Proprio per ringraziare per l’onorificenza ricevuta, Brunori ha deciso di esibirsi regalando alcune canzoni ai suoi nuovi concittadini.

Da Ioggi, passando per San Marco Argentano, si è affermato in tutto il mondo. E chissà un giorno (non lo ha escluso) passerà anche da Sanremo.