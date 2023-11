Paola, Il Salotto della Felicità offre gratuitamente un percorso di educazione sentimentale

PAOLA (CS) – E’ stata chiesta l’approvazione nei più brevi tempi possibili di una legge sull’educazione all’affettività e al rispetto delle differenze che faccia fare un salto in avanti alla prevenzione. ll Salotto della Felicità offre gratuitamente un percorso di formazione\informazione e crescita per adolescenti sull’educazione affettiva che ad oggi si rivela il grande gap di questa società.

L’educazione affettiva riguarda l’istruzione e lo sviluppo delle competenze emotive e relazionali. È importante per favorire relazioni sane e consapevoli nelle diverse fasi della vita.

Simona Nigro, Psicologa Psicoterapeuta ad Approccio Strategico Breve, esperta in Psicologia Giuridica e Scienze Criminologiche: “L’emergenza dettata dalla normalizzazione della violenza non può più essere ignorata da genitori insegnanti educatori e figure di riferimento dei ragazzi. L’incapacità di reagire in maniera sana dinanzi ad una frustrazione porta, in alcuni casi, a comportamenti violenti verso cose altri e se stessi. I recenti fatti di cronaca, l’ennesima, non possono più lasciarci indifferenti verso i ragazzi, tutti, che abitano questo mondo. Come professionista del settore, nonostante sia consapevole della difficoltà di alcune realtà, ho deciso di proporre gratuitamente gruppi di crescita e consapevolezza emotiva\affettiva per i ragazzi che, previo consenso genitoriale, vorranno aderire”.

Il gruppo, a cadenza mensile e totalmente gratuito, avrà inizio nel mese di dicembre.

per info e prenotazioni 3493366571