Il prossimo bacio stellare è in programma stasera. Uno spettacolo certo non raro ma comunque meraviglioso.

Protagonisti a questo giro sono Giove e la Luna: i due corpi celesti saranno molto alti sull’orizzonte, mentre attraversano la costellazione dell’Ariete.

Ma non finisce qui: sempre nella stessa porzione di cielo e nelle stesse ore sarà visibile lo sciame delle alfa Monocerontidi, meteoriti che in realtà sono già molto attive in queste ore.