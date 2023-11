A Paola, un grande evento gratuito sul mondo digital e tech

PAOLA (CS) – Una panoramica completa su un percorso didattico pratico per avviarsi alla carriera del “Web developer”, una delle figure più ricercate dalle aziende. Si svolgerà mercoledì 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟔 presso 𝐥 ’ 𝐀𝐮𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐮𝐦 𝐒. 𝐀𝐠𝐨𝐬𝐭𝐢𝐧𝐨, il Roadshow, organizzato dall’ Hackademy di Aulab, partner formativo di Uniworkup.

Obiettivo dell’evento è la presentazione di un percorso didattico mirato a formare la figura dello 𝐒𝐯𝐢𝐥𝐮𝐩𝐩𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐖𝐞𝐛, 𝐢𝐧 𝐬𝐨𝐥𝐢 𝟑 𝐦𝐞𝐬𝐢, partendo dalle basi. Il profilo professionale dello Sviluppatore Web è uno tra i più ricercati nell’attuale mercato del lavoro, grazie alla sempre maggiore richiesta di risorse nel settore IT. Oltre il 𝟗𝟓 % 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢 che termina il corso online, trova lavoro nelle migliori Aziende Tech d’Italia.

Il Roadshow rappresenta in primis una concreta occasione di crescita professionale , una reale opportunità di diventare con consapevolezza 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐚𝐠𝐨𝐧𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’ 𝐚𝐭𝐭𝐮𝐚𝐥𝐞 𝐫𝐢𝐯𝐨𝐥𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥𝐞 , ma si prefigura anche come tavolo di concertazione sul mondo digital e tech, un luogo di scambio di idee , studio e sviluppo di progettualità per promuovere la formazione IT, quale elemento primario per restare al passo con le richieste del mercato del lavoro, migliorare il tessuto imprenditoriale in questo ambito e sostenere un sistema economico sostenibile, dinamico, competitivo e in continua evoluzione.