ASD Telemare Dance, la break cosentina trionfa al Campionato Interregionale FIDS

PAOLA (CS) – Nell’ambito del Campionato Interregionale Campania – Calabria – Puglia – Basilicata della FIDS, l’ASD Telemare Dance, con sede a Paola, ha lasciato il segno con una straordinaria performance che ha conquistato medaglie su tutti i gradini del podio. Il merito va al talento eccezionale dei ballerini e alla guida esperta del Maestro Francesco De Luca, in arte Telemare.

Riconoscimenti nelle diverse categorie

Le categorie della Break Dance Bboy e Bgirl 12/15 U e Bboy 8/11 C hanno visto brillare i giovani talenti dell’ASD Telemare Dance. Tra i protagonisti che hanno sollevato l’associazione al di sopra della concorrenza, spiccano i nomi di Bgirl Alessia, Bboy Elpablix, Bboy Peter, Bboy Marioooo, Bboy Pocho e Bboy Ciccio.

La formazione presso l’unica sede completamente dedicata alla disciplina

Ciò che rende ancora più straordinario questo trionfo è il contesto unico in cui è stato forgiato: l’apertura dell’unica scuola di ballo del Sud Italia completamente dedicata alla disciplina della break dance. Questo luogo di formazione ha implementato percorsi mirati per ogni singolo atleta, un approccio che oggi si traduce in un riscontro tangibile e in un fantastico risultato al Campionato Interregionale.

La visione del Maestro De Luca e la sua dedizione nel plasmare percorsi personalizzati per gli artisti emergenti sono stati fondamentali nel plasmare il successo dell’ASD Telemare Dance. La scuola non è solo un luogo di apprendimento ma un terreno fertile per la crescita artistica e personale di ogni ballerino. L’energia travolgente e la precisione tecnica dimostrate durante il campionato testimoniano il valore di questo approccio formativo. La scuola non solo ha fornito le basi tecniche della break dance, ma ha anche alimentato la creatività e la passione che si riflettono nelle performance degli atleti.

Un nuovo punto di partenza

Il trionfo al Campionato Interregionale non è solo una vittoria per l’associazione, ma anche una prova tangibile che l’investimento nella formazione personalizzata produce risultati straordinari. L’ASD Telemare Dance non solo ha sollevato il trofeo, ma ha anche posto le basi per il futuro della break dance nel Sud Italia, ispirando nuovi talenti e consolidando la sua posizione di eccellenza nella danza.”