CASSANO IONIO (CS) – Sarebbero potute essere ben diverse le conseguenze, ma, fortunatamente, possiamo raccontare solo di un qualcosa che ha provocato qualche danno materiale. Sono stati comunque momenti di paura quelli vissuti a Cassano Ionio, in pieno centro, per la caduta di un’impalcatura.

Il tutto è accaduto, esattamente, in via Corrado Alvaro, in una zona centrale della cittadina ionica: l’impalcatura, collocata a ridosso di un palazzo, forse per il vento, ha ceduto e si è praticamente riversata sul palazzo di fronte finendo sul tetto, non lontano, quindi, dai balconi degli appartamenti di fronte. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Castrovillari che hanno lavorato a lungo per smontare la parte superiore dell’impalcatura per poi a riportarla a terra evitando che arrecasse danni.

La restante parte della struttura, invece, è stata poi rimessa a posto ed in piena sicurezza. La situazione è tornata quindi alla normalità senza conseguenze per i residenti, ma anche per i passanti.