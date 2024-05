Al Cibus di Parma in vetrina le eccellenze calabresi del gusto

PARMA – La Calabria ha risposto presente alla chiamata di Cibus, il Salone Internazionale dell’alimentazione. A Parma sono circa sessanta le aziende calabresi riunite nello stand di Calabria Straordinaria. “Stiamo favorendo la partecipazione di piccole aziende, che avrebbero difficoltà ad esporsi in manifestazioni come questa di livello internazionale – ha detto Giuseppe Iritano, direttore del dipartimento agricoltura della Regione Calabria – ed abbiamo creato un unico filo di comunicazione come questo di Calabria Straordinaria”.

“Le nostre sono eccellenze del settore – ha detto il Commissario Arsac, Fulvia Caligiuri – e sono pronte a fare quel passo finale. Le aziende hanno già i loro mercati di riferimento, ma vogliono spingersi oltre“. Il lavoro dell’assessorato regionale all’agricoltura e di Arsac ha permesso alle aziende presenti di mettere in mostra la qualità dei prodotti calabresi.

A testimonianza del successo riscosso dalla Calabria anche la visita del Ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida che ha degustato alcuni prodotti: “La Regione sta facendo un grande lavoro di promozione che fa crescere il valore dei prodotti – ha detto il rappresentante del Governo – quindi al tempo stesso crea ricchezza e lavoro”.