Il made in Calabria protagonista a Cibus

Dopo lo straordinario successo del Vinitaly di Verona, il meglio della Calabria enogastronomica si prepara al Cibus, il Salone Internazionale dell’alimentazione, punto di incontro fra istituzioni, associazioni di categoria, aziende e professionisti dell’agroalimentare Made in Italy, in programma dal 7 al 10 maggio prossimi a Parma.

Sessanta le aziende calabresi attese alla rassegna fieristica parmense, unite sotto l’emblema della Calabria Straordinaria, nel padiglione 07-08 (Stand D 024, E 024, F 024, F 036), con la regia della Regione Calabria-Dipartimento Agricoltura, in collaborazione con Arsac.

“Come la recente edizione del Vinitaly ha dimostrato una volta ancora – commenta l’Assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – la nostra terra ha tanto da offrire e raccontare, al mondo intero, in termini di qualità e pregio, in ambito agroalimentare”. La promozione è un aspetto fondamentale al riguardo ed è uno strumento da utilizzare nel migliore dei modi, per dare spazio e lustro a produzioni di eccellenza che sono anche l’emblema di un sistema imprenditoriale all’avanguardia, ancor più rilevante per l’apporto che ad esso viene dalle giovani generazioni, impegnate a testimoniare e far valere le enormi potenzialità e risorse della Calabria, anche in termini di risorse e talenti umani”.