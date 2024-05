I bimbi di Crotone si divertono con Lucilla, la youtuber con milioni di visualizzazioni

CROTONE – Tutti pazzi per Lucilla, figli, ma anche genitori. Al teatro Apollo di Crotone, infatti, non è bastato un solo spettacolo, ma è servito il bis per accontentare bimbi con Mamma e Papà al seguito per vedere dal vivo quei video, fatti di canzoni e balletti, che piacciono tanto i bambini.

I consensi su Lucilla, però, sono praticamente unanimi; i suoi video, che su youtube raccolgono milioni di visualizzazioni, insegnano tanto e, attirando l’attenzione dei piccoli, danno anche un momento di pausa ai genitori. Lo spettacolo non delude le attese e sono tanti i bambini che cantano e si divertono con Lucilla.

La tappa crotonese rientra nell’ambito della stagione teatrale Primo Atto, organizzata dall’associazione culturale Novecento, che prosegue e che promette già da ora di regalare spettacoli di grande livello nella prossima stagione estiva.