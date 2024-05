Incidente sull’Autostrada A2 ad Altilia, mezzo pesante si ribalta

ALTILIA (CS) – Un incidente stradale si è verificato alle prime ore di oggi, poco prima delle 6.00, sull’Autostrada A2 del Mediterraneo. Per cause in corso d’accertamento un mezzo pesante si è ribaltato, finendo su di un fianco proprio nei pressi dello svincolo di Altilia, in provincia di Cosenza, in direzione Sud. L’incidente ha inevitabilmente causato ripercussioni al traffico.

Sul ponto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale, i mezzi di Anas e i sanitari del 118. Disposta l’uscita obbligatoria ad Altilia con rientro in autostrada dallo stesso svincolo in quanto l’incidente si è verificato proprio tra le rampe di uscita e di ingresso. Secondo quanto emerso non ci sarebbero feriti gravi e sul posto sono intervenuti anche i mezzi per rimuovere il camion ribaltato.