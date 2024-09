Siero o crema: quali sono le differenze e quale scegliere

COSENZA – Siero e crema, due prodotti apparentemente simili, svolgono funzioni diverse e sono fondamentali per il benessere della pelle. Mentre il siero è noto per la sua texture leggera e la sua capacità di penetrare in profondità, la crema si distingue per le proprietà idratanti e protettive. Ma qual è il prodotto più adatto alle tue esigenze? Scopriamo le principali differenze tra siero e crema, aiutandoti a capire come scegliere i prodotti per la tua skincare per ottenere la pelle luminosa che hai sempre sognato.

Cos’è il siero viso e a cosa serve

Il siero è un trattamento intensivo, formulato con una concentrazione elevata di attivi specifici che agiscono in modo mirato sulla pelle. La sua texture è leggera e spesso fluida, il che permette un assorbimento rapido e un’azione efficace sulla pelle. Grazie alla sua formulazione, il siero può affrontare una vasta gamma di esigenze cutanee, come l’invecchiamento, la disidratazione, la perdita di elasticità o l’iperpigmentazione.

A differenza delle creme, che sono principalmente destinate a idratare e proteggere la superficie della pelle, il siero è progettato per intervenire in modo mirato su specifici inestetismi della pelle, come la riduzione delle rughe, il miglioramento della luminosità o il rafforzamento delle difese antiossidanti. Il siero, dunque, è un alleato potente e complementare alla crema, ideale per chi desidera un trattamento su misura che agisca in modo rapido per risultati visibili e duraturi.

Come si applica il siero viso?

L’applicazione del siero viso richiede precisione e attenzione per permettere agli attivi di agire al meglio. Dopo aver deterso accuratamente il viso e, se necessario, applicato un tonico, il siero va distribuito su pelle asciutta e pulita.

Generalmente, bastano poche gocce di prodotto: solitamente ne sono sufficienti 2-3, poiché la sua formula concentrata rende il siero altamente performante anche in piccole quantità. Il siero va applicato con movimenti delicati, evitando di strofinare o massaggiare troppo energicamente.

È consigliabile iniziare dal centro del viso, applicando il prodotto sulle guance, per poi distribuirlo verso l’esterno con movimenti ascendenti e leggeri. Prestare particolare attenzione ad aree che richiedono maggiore trattamento, come la zona T, il contorno occhi (se il siero è adatto a questa zona) o il collo.

Crema viso, perché applicarla dopo il siero

Applicare la crema viso dopo il siero è uno step fondamentale per garantire una routine di skincare efficace e completa. Il motivo principale è che il siero e la crema svolgono ruoli complementari e lavorano insieme per ottimizzare i benefici dei trattamenti cutanei. Il siero, grazie alla sua texture leggera e alla sua alta concentrazione di attivi, agisce direttamente su specifiche esigenze come rughe, macchie, perdita di elasticità o disidratazione. Tuttavia, proprio per la sua formula leggera, il siero non fornisce un’adeguata protezione contro l’evaporazione dell’acqua dalla superficie cutanea.

Ed è qui che entra in gioco la crema viso. Le creme, con la loro texture più ricca e idratante, sono formulate per creare una barriera protettiva sulla pelle, che aiuta a sigillare l’idratazione e a prevenire la perdita d’acqua transepidermica. Questo passaggio è essenziale per mantenere la pelle elastica, morbida e nutrita durante tutta la giornata. In pratica, mentre il siero lavora per agire su inestetismi e imperfezioni, la crema agisce proteggendo e rinforzando i benefici ottenuti dal siero.

Includere entrambi i prodotti nella skincare routine quotidiana consente di seguire una routine completa. Il siero offre un trattamento intensivo e specifico, mentre la crema fornisce idratazione e protezione duratura, per tutta la giornata, migliorando la funzione di barriera della pelle.

Questa combinazione non solo massimizza i benefici degli attivi, ma aiuta anche a mantenere l’equilibrio cutaneo, proteggendo la pelle dai danni ambientali e dal processo di invecchiamento. Pertanto, per una pelle luminosa e protetta, è consigliabile integrare sia il siero che la crema nella propria routine quotidiana, rendendoli parte integrante del trattamento di bellezza.