Multiplier Vaults: scopriamo come funziona il nuovo Gratta e Vinci online

COSENZA – Gli appassionati dei Gratta e Vinci sanno bene che le novità non mancano mai. Una delle ultime riguarda il mondo dei Gratta e Vinci online ed è stata lanciata mercoledì 7 agosto 2024. La nuova proposta è multiprezzo, vale a dire che il prezzo della giocata non è unico e quindi il giocatore può scegliere tra più possibilità.

Stiamo parlando del Gratta e Vinci Multiplier Vaults che offre al giocatore la possibilità di vincere un premio il cui importo varia a seconda del costo di giocata scelto. Per esempio, i prezzi fra cui si può scegliere sono: 0,10€, 0,20€, 0,50€, 1€, 2€, 3€, 5€, 10€ e 20€ e i premi massimi ottenibili sono rispettivamente i seguenti: 1.000€, 2.000€, 5.000€, 10.000€, 20.000€, 30.000€, 50.000€, 100.000€ e 200.000€. Come si può notare, all’aumentare del costo di giocata, aumenta anche il prezzo massimo ottenibile. Oltre a quelli massimi sono previsti anche diversi altri premi di importo inferiore.

Multiplier Vaults: come funziona il gioco?

L’interfaccia grafica del nuovo Gratta e Vinci Multiplier Vaults è composta da due sezioni: la prima è denominata “I TUOI NUMERI” e mostra 6 casseforti, associate a un moltiplicatore che va da x1 a x10, mentre la seconda è denominata “NUMERI VINCENTI”.

Dal momento che si tratta di un Gratta e Vinci online, per giocare è necessario disporre di un conto gioco; una volta che si è effettuato l’accesso si dovrà acquistare il biglietto, cercando “Multiplier Vaults” nella vetrina dei Gratta e Vinci oppure utilizzando l’apposita mascherina di ricerca.

Acquistato il biglietto, le casseforti si posizionano in modo casuale e il giocatore può poi svelare i “NUMERI VINCENTI” e poi quelli nascosti dalle casseforti (“I TUOI NUMERI”).

Se il giocatore trova uno o più “NUMERI VINCENTI” tra “I TUOI NUMERI”, allora vincerà l’importo oppure la somma degli importi aumentati in base al valore del moltiplicatore.

Qualora il giocatore trovi 3 simboli della “chiave” allora potrà accedere al Gioco Bonus Chiave che è sempre vincente. Esso è costituito da 15 cassette di sicurezza che possono essere svelate dal giocatore. Se:

sotto la cassetta è presente 1 simbolo “lingotto”, vincerà il premio corrispondente;

sotto la cassetta sono presenti 2 simboli “lingotto”, vincerà il premio corrispondente moltiplicato per 2;

sotto la cassetta sono presenti 3 simboli “lingotto”, vincerà il premio corrispondente moltiplicato per 3;

sotto la cassetta non si trova il simbolo “lingotto”: non è vincente.

La vincita del Gioco Bonus Chiave è data dalla somma di tutti i premi delle cassette.

Le novità Gratta e Vinci

Multiplier Vaults è una delle ultime proposte dell’universo Gratta e Vinci, ma sicuramente non sarà l’ultima; se si è appassionati di questi giochi si possono scoprire le novità sul canale ufficiale YouTube; sono infatti consultabili tutte le informazioni sui biglietti presenti in commercio e gli ultimi lanci. Si può cliccare sui video presenti che spiegano nel dettaglio il funzionamento delle singole proposte.

Le vincite: dai piccoli importi alle somme più consistenti

I Gratta e Vinci rientrano nella categoria dei cosiddetti “giochi di sorte”, ovvero quei giochi che non dipendono dall’abilità del giocatore, ma soltanto dalla fortuna. Nel caso dei Gratta e Vinci si può non vincere niente, vincere piccole somme oppure ottenere premi consistenti. Per quanto riguarda Cosenza, per esempio, si deve ricordare un record qualche mese fa, ovvero una vincita di ben 300.000€ ottenuta con un biglietto da 5€. Vincite del genere non capitano tutti i giorni, ma quando succede c’è motivo per far festa.