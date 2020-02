“Vi dichiaro uniti”: una storia di ricerca, amore e diritti civili

Il libro di Riccardo Cristiano sarà presentato alla libreria Ubik di Cosenza domani 13 febbraio alle ore 17:30

COSENZA – Prima tappa cosentina per il libro di Riccardo Cristiano “Vi dichiaro uniti” che sarà presentato alla libreria Ubik di Cosenza domani 13 febbraio alle ore 17:30. Interverranno all’incontro Giovanni Caporale, avvocato, Monica Lanzillotta, docente di letteratura italiana contemporanea e Giovanna Chiappetta docente di diritto privato presso l’UNICAL. L’autore, che da anni si espone in prima persona per i diritti civili della comunità LGBTQI* e non solo, dichiara: “l’unico modo per superare gli stereotipi e i pregiudizi consiste nel divulgare in ogni luogo la cultura del dialogo. All’interno di una libreria come la Ubik, dove si respira aria di continua crescita sociale, mi sento a mio agio. Auspico che chi acquisterà “Vi dichiaro uniti” possa farlo non solo per sé stesso ma anche per qualcuno che ancora fatica a prendere coscienza di sé o più semplicemente perché vuole regalare una visione differentemente positiva della realtà”. Visti i nomi dei relatori e la preparazione in merito all’argomento trattato, siamo certi che il dibattito sarà ampio oltre che costruttivo. Appuntamento alla Ubik di Cosenza giovedì 13 febbraio 2020 ore 17:30, il diario LGBTQI* di Riccardo Cristiano vi aspetta.