Rende, restano chiuse tutte le scuole fino al 3 dicembre

RENDE (CS) – Il sindaco di Rende Marcello Manna, con una nuova ordinanza, ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 25 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020 compreso per tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, afferenti i tre Istituti Comprensivi cittadini. “In considerazione dell’aumentare di casi positivi sul nostro territorio – ha dichiarato il primo cittadino – e accolto l’espresso invito da parte del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.P. di Cosenza di adottare provvedimenti di chiusura delle scuole in cui è prevista la didattica in presenza, al fine di consentire il graduale superamento delle criticità della crescita esponenziale della curva epidemiologica e il maggior incremento del contagio nell’ambito scolastico; si è scelto di concerto con le dirigenti scolastiche e il dottore Pasquale Domenico Verre, consulente per le problematiche sanitarie e per l’emergenza Covid-19, di adottare in via cautelativa tale nuovo provvedimento a tutela della salute pubblica”, ha affermato il primo cittadino. Crediamo che diritto alla salute e all’istruzione vadano entrambi sostenuti. Viviamo però tempi di emergenza tali da dover fare delle scelte che vadano a tutelare l’intera nostra comunità.”