Strade colabrodo. Contrada Santo Stefano di Rende: «via Svezia in condizioni disastrose»

RENDE – Una strada importante e molto trafficata Via Svezia a Rende. Siamo in contrada Santo Stefano, non distante dalla Statale 107 Silana Crotonese. Ed è proprio grazie a via Svezia che giornalmente, auto, bus e mezzi pesanti che percorrono questa strada, possono facilmente raggiungere la Statale mentre, in senso opposto, arrivare a Contrada Macchialonga, ma soprattutto Arcavacata e poi l’Unical.

Una strada che, però, presenta enormi criticità come hanno segnalato diversi utenti alla nostra redazione. Una vera e propria mulattiera disseminata di buche e in alcune zone anche di voragini. «Soprattutto di sera o quando piove – spiega un residente – questa strada diventa pericolosa, visto che il manto stradale in più parti risulta danneggiato. Siamo costretti a fare le gimcane per evitare le buche e non senza rischi, visto che per evitare alcune voragini si è addirittura costretti ad invadere la corsia opposta con tutti i rischi del caso».

I residenti, che lamentano interventi tampone ogni anno, con il rattoppamento qua e la, chiedono al Comune, guidata dai commissari Prefettizi, un intervento radicale con una bitumazione completa. «Ogni anno siamo punto e a capo. Si interviene coprendo e tappando alla meno peggio le buche qua e la, ma dopo pochi mesi ci ritroviamo nella stessa situazione».