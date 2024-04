Festa del Rugby, tanti giovanissimi sul campo ‘Tonino Mazzuca’

RENDE – Il campo da gioco “Tonino Mazzuca” di Rende, ha ospitato una nuova manifestazione del rugby. Protagonisti gli alunni di numerose scuole elementari calabresi. Un evento organizzato dall’”Istituto Comprensivo Spirito Santo Rugby Cosenza” che dopo avere iniziato una serie di attività curriculari di avviamento al gioco della palla ovale, oggi è una vera e propria società di mini rugby. Un settore, quello del mini rugby, come ha spiegato il tecnico regionale della FIR, Sandro Gaito, su cui la Federazione punta tantissimo per rilanciare questo sport, specie dopo gli anni della pandemia. Alla manifestazione sportiva, svoltasi domenica scorsa erano presenti varie scuole del territorio calabrese. A parte Istituto Comprensivo Spirito Santo Rugby Cosenza che ha organizzato l’evento hanno calcato il campo i piccoli rugbisti, per l’occasione accompagnati dai loro genitori che hanno assistito entusiasti alla manifestazione, altre scolaresche della Calabria.

