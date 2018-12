Capodanno a Cosenza, Fabri Fibra, Carmen Consoli e il Dj Set di Rachele dei Baustelle

Fabrizio Tarducci in arte Fabri Fibra è uno degli artisti scelti per celebrare a Cosenza l’arrivo del 2019. Ma ci sarà anche l’inconfondibile voce della “cantantessa”. E poi altri eventi in programma nella magica notte del nuovo anno

COSENZA – Dopo giorni di attesa, di ipotesi, di condizionali e totonomi della notte di San Silvestro, è arrivato oggi l’annuncio ufficiale del sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto e dal vicesindaco Iole Santelli in diretta Facebook. La scelta alla fine è ricaduta sul rapper di Senigallia e la cantantessa di Catania. La notizia era nell’aria da diversi giorni ma ora finalmente è ufficiale. I protagonisti della notte di San Silvestro a Cosenza saranno Fabri Fibra e Carmen Consoli, con uno speciale appuntamento dedicato al Dj Set. Da piazza Bilotti al centro storico, la notte di Capodanno abbraccerà tutta la città.

Il rapper ‘fenomeno’ marchigiano, era tra i papabili già negli ultimi giorni. Lui, Fibra, bello, spavaldo, classe 1976, che ha conquistato il Bel Paese a suon di successi, con album storici come Mr. Simpatia nel 2005, e singoli conosciutissimi come Tranne te, Pamplona, e Stavo pensando a te. Le controversie fanno parte della sua vita ma sono anche il suo punto di forza perchè Fabri Fabri non ha peli sulla lingua, e non si nasconde. Ed in fondo, chi lo segue, lo apprezza proprio per questo.Un personaggio controverso che piace alle ragazze e, come ha dichiarato lui stesso in un’intervista, anche un pò alle mamme.

In piazza dei Bruzi Carmen Consoli

Accanto al “Fenomeno” arriva lei, in piazza dei Bruzi la cantantessa, Carmen Consoli, cantautrice molto amata dal pubblico, la Venere “triste, annoiata e asciutta” della musica italiana. Resa famosa da brani indimenticabili come “Amore di plastica”, “Confusa e Felice” e con la sua timbrica vocale inconfondibile che rimane impressa a chiunque abbia avuto modo di sentirla, ha collaborato nel corso della sua carriera, con tantissimi artisti italiani, da Mario Venuti a La Crus, Irene LaMedica, Paola Turci, Natalie Merchant, Lula, Marco Parente, Nuovi Briganti, Francesca Lago e altri ancora. Le sue “Parole di burro” incanteranno il pubblico cosentino per dare il benvenuto al nuovo anno.

Il Djset per ballare tutta la notte

Ma la sorpresa del Capodanno 2019 a Cosenza è tutta da ballare in piazza XV Marzo il Dj Set di Rachele Bastreghi dei Baustelle. In piazza Bilotti la musica di Studio 54.