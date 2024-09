Urto tra un treno passeggeri e un vagone merci a Milano, ritardi anche sulla tratta per Reggio Calabria

MILANO – Forti ripercussioni anche per arrivare a Reggio Calabria questa mattina, a causa di un incidente ferroviario che si è verificato tra un treno con circa 200 persone a bordo, il 2411 di Trenord proveniente da Domodossola, ed un vagone merci, avvenuto a Milano intorno alle 6.30 in via Pallanza all’incrocio con viale Fulvio Testi, non lontano dallo scaldo FS di Greco. Sul posto sono presenti i Vigili del fuoco e il 118. Ferito ma non in gravi condizioni il macchinista del treno passeggeri, un 24enne, che secondo quanto emerso, è riuscito a frenare in tempo per evitare conseguenze peggiori.

Quattro passeggeri sono stati accompagnati in ospedale con policontusioni. Secondo una prima ricostruzione i due convogli, uno dei quali trasportava merce pericolosa, si sarebbero urtati dopo essersi trovati affiancati su due binari in un tratto in cui non è consentito farlo. L’impatto ha provocato la caduta sul binario opposto di parte del carico e in particolare di un container nel quale, per fortuna, non si trovavano merci pericolose o infiammabili.

Sul binario intanto era in arrivo da Domodossola il treno passeggeri e nonostante la frenata d’emergenza del macchinista, il treno ha impattato con il container uscendo dai binari. Ferrovie dello Stato ha comunicato che «lo svio di un treno merci di un’impresa ferroviaria esterna al Gruppo» ha causato rallentamenti nel nodo di Milano. I treni da e per Torino e Domossola percorrono linee alternative con un maggiore tempo di viaggio di circa un’ora (QUI gli aggiornamenti). I treni Alta Velocità possono essere instradati sul percorso alternativo e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti.

I treni Regionali della linea Torino – Milano subiscono limitazioni di percorso, hanno origine e terminano la corsa a Milano Porta Garibaldi. Programma dei provvedimenti dei treni Regionali:

Il treno FR 9587 Torino Porta Nuova (10:00) – Reggio Calabria Centrale (21:14) ha origine da Milano Centrale alle ore 11:10. I passeggeri in partenza da Torino Porta Nuova e Torino Porta Susa possono utilizzare il treno FR 9535 Torino Porta Nuova (11:00) – Reggio Calabria Centrale (22:07).

Treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Mirabello che oggi non fermano a Milano Centrale:

• FR 9508 Roma Termini (6:00) – Torino Porta Nuova (11:05): il treno ferma a Milano Porta Garibaldi.

• FR 9583 Torino Porta Nuova (8:00) – Reggio Calabria Centrale (19:03): il treno ferma a Milano Porta Garibaldi.

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) – Salerno (14:06)

• FR 9391 Torino Porta Nuova (7:40) – Napoli Centrale (14:08)

• FR 9600 Milano Centrale (7:53) – Torino Porta Nuova (8:55)

• EC 50 Milano Centrale (7:05) – Domodossola – Basel Schweizer Bahnhof (11:32)

• EC 32 Milano Centrale (8:05) – Domodossola – Genève (12:21)

Foto: Milano Corriere