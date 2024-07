SALERNO – A seguito dello svio di alcuni carri di un treno merci presso Centola e della sospensione della circolazione ferroviaria sulla linea Battipaglia-Sapri, Trenitalia informa che dalle ore 22 di lunedì 22 luglio a venerdì 26 luglio si registreranno cancellazioni, limitazioni e ritardi per i treni Frecce, Intercity e regionali. Al termine dei rilievi da parte della Autorità competenti, la circolazione ferroviaria sulla linea Battipaglia-Sapri sarà sospesa anche sul binario attualmente attivo per consentire la rimozione dei carri sviati e completare i lavori di ripristino dell’infrastruttura. Durante l’interruzione i treni si attesteranno nelle stazioni di Battipaglia, Vallo della Lucania e Sapri.

La società, tenuto conto delle importanti ripercussioni sul servizio, invita tutti i viaggiatori a riprogrammare il viaggio e a consultare la pagina Infomobilità su Trenitalia.com e sull’App prima di recarsi in stazione. Da venerdì 26 luglio Frecce, Intercity e Regionale di Trenitalia riprenderanno a circolare gradualmente sulla linea Battipaglia-Sapri, ma la capacità di offerta tra Campania e Calabria continuerà a essere ridotta e i treni potranno registrare ritardi e subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Dall’inizio dell’interruzione dello scorso 9 luglio, Trenitalia ha incrementato l’assistenza nelle stazioni e informato preventivamente i viaggiatori via SMS/e-mail sulle modifiche del viaggio attraverso il servizio di Smart Caring e presso le biglietterie. È previsto il rimborso integrale del biglietto in caso di rinuncia alla partenza.

L’avviso

Durante l’interruzione i treni si attesteranno nelle stazioni di Battipaglia, Vallo della Lucania e Sapri. Proseguono intanto le modifiche al programma di circolazione dei treni AV, Intercity e regionali con allungamenti dei tempi di percorrenza, limitazioni e cancellazioni.