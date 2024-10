Superenalotto: centrato il “sei” da quasi 90 milioni di euro. Realizzati anche 6 cinque da 30mila euro

RIVA DEL GARDA (TN) – Centrato il sei nell’estrazione del Superenalotto di oggi 15 ottobre 2024 con un jackpot da quasi 90 milioni (89.221.270 euro). La vincita è stata realizzata in una tabaccheria a Riva del Garda in provincia di Trento Sisal Tabaccheria Fortuna situata in Viale dei Tigli, 36. È la seconda vincita con punti sei del 2024.. Oltre al ‘6’, nell’estrazione di oggi sono stati centrati anche sei ‘5’ da circa 30mila euro ciascuno. È la seconda vincita più alta di tutto il 2024.

Superenalotto: L’ultima vincita a Napoli lo scorso maggio

L’ultima vincita milionaria risale al 10 maggio scorso, quando a Napoli sono stati vinti 101,5 milioni di euro mentre con quella di stasera sono 116 i Jackpot assegnati dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi. Questa la combinazione vincente del concorso di oggi: 1 – 23 – 44 – 45 – 47 – 60. Numero Jolly: 14. Numero Superstar: 19. Il jackpot per il prossimo concorso riparte da 17,7 milioni.