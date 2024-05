Superenalotto: centrato il sei da 101,5 milioni con una schedina da 2 euro. La nona vincita più alta della storia

NAPOLI – Vinto a Napoli il super jackpot da 101,5 milioni di euro. E’ la nona vincita più alta di sempre. La vincita – segnala l’agenzia Agimeg – centrata con una schedina da 2 euro. Il jackpot è stato realizzata a Napoli presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria situato in via Toledo ex Via Roma, 410.

È la prima vincita con punti sei del 2024.

La sestina vincente è stata: 6, 40, 80, 71, 55, 20, Jolly 12 – SuperStar 75. Con quella di stasera sono 115 i Jackpot assegnati dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi. L’ultimo “6” – sottolinea Agimeg – da 85,1 milioni di euro è stato centrato a Rovigo (RO) il 16 novembre 2023 con una schedina da 3 euro. Il 10 giugno 2023, con una schedina da solo 1 euro, è stato vinto a Teramo (TE) il Jackpot da 42,5 milioni di euro.

Il 25 marzo 2023, invece, su Sisal.it è stato vinto per la prima volta online il Jackpot dal valore di oltre 73,8 milioni di euro. Il secondo Jackpot assegnato nel 2023 è stato centrato con una giocata online dal valore di soli 2 euro.

Il Jackpot record da oltre 371 milioni di euro, invece, il più alto assegnato nella storia dei 25 anni di SuperEnalotto, è stato centrato il 16 febbraio 2023 da 90 vincitori tramite la Bacheca dei Sistemi. Il sistema ha distribuito all’intera penisola 90 vincite da circa 4 milioni di euro ciascuna.

La classifica delle 10 vincite più alte nella storia di SuperEnalotto:

371,1 milioni di euro il 16/02/2003 – Bacheca dei Sistemi – 90 quote

209,1 milioni di euro il 13/08/2019 – Lodi (LO)

177,7 milioni di euro il 30/10/2010 – Bacheca dei Sistemi – 70 quote

163,5 milioni di euro il 27/10/2016 – Vibo Valentia (VV)

156,2 milioni di euro il 22/05/2021 – Montappone (FM)

147,8 milioni di euro il 22/08/2009 – Bagnone (MS)

139 milioni di euro il 09/02/2010 – Parma (PR) e Pistoia (PT)

130,2 milioni di euro il 17/04/2018 – Caltanissetta (CL)

100,7 milioni di euro il 23/10/2008 – Catania (CT)

94,8 milioni di euro il 19/05/2012 – Catania (CT)