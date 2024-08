Spettacolare esercitazione di recupero naufrago della Marina Militare, sotto gli occhi dei turisti sbalorditi

GINOSA (TA) – Occhi incuriositi, telefonini a riprendere la scena e tantissime persone in spiaggia. Questa mattina a Marina di Ginosa, in Puglia, nella provincia di Taranto, si è svolta un’esercitazione di recupero naufraghi. Si tratta di una simulazione di salvataggio in mare che ha visto la presenza di un mezzo aereo della Marina Militare Italiana.

Dalle 10 alle 13, nelle acque antistanti i lidi Boomerang e La Perla, è arrivato l’elicottero che in pochi minuti, ha simulato il recupero di un naufrago in mare. Un momento di grande coinvolgimento da parte dei cittadini e dei tanti turisti incuriositi dall’esercitazione, soprattutto i bambini.

Azioni veloci ma precise per salvare vite umane. Un lavoro importante e svolto con assoluta competenza e tecnica che evidenzia il costante impegno della Marina Militare. Il tutto è stato coordinato dall’Associazione di operatori di primo soccorso e volontari del servizio di emergenza radio Help 27 con l’elicottero della Marina.