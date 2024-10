Morra «Bucci come Santelli», le sorelle dell’ex presidente «insensibile». Ma lui smentisce

GENOVA – L’uscita di Nicola Morra, candidato per Uniti per la Costituzione alle elezioni regionali della Liguria, non è affatto piaciuta al centrodestra e alle sorelle della compianta Jole Santelli. Morra infatti, avrebbe tirato in ballo la salute del candidato sindaco per il centrodestra Marco Bucci in un’intervista a Il Foglio, rimandando a Jole Santelli – presidente di Regione Calabria per otto mesi, stroncata da un tumore a soli 52 anni.

Le sue dichiarazioni (che però lui stesso ha smentito) hanno innescato una serie di reazioni nel mondo politico nazionale. “Sciacallo” e “iena” lo definiscono Maccanti e Pucciarelli della Lega, che chiedono le “scuse di Morra a Bucci”. Marrocco di Forza Italia lo definisce “spregevole” mentre Bruzzone (FdI) parla di “cinismo raccapricciante, una pochezza morale indecente”.

Per Berrino (FdI), “è assolutamente indegno che in un dibattito politico, anziché parlare di contenuti venga coinvolta la condizione di salute di un candidato” mentre per Loizzo (Lega) “quelle di Morra sono parole inaccettabili”. Parole “gravemente offensive e lesive, non solo nei confronti di Marco Bucci al quale mando il mio personale abbraccio, ma di tutti i pazienti oncologici” ribadisce Donzelli.

Le sorelle di Jole Santelli

“Auguriamo a Morra di svolgere la sua campagna elettorale in trasferta nel miglior modo possibile, magari parlando di programmi elettorali e di problemi del territorio, in tal modo da evitare di parlare nuovamente di Jole in modo così poco sensibile e inopportuno, e soprattutto ribadire un pensiero poco rispettoso che colpisce tutti i malati oncologici e le loro famiglie”. Così Paola e Roberta Santelli, sorelle di Jole – ex deputata di Fi e presidente della Regione Calabria scomparsa il 15 ottobre del 2020.

Nicola Morra smentisce: «mai detto»

Nicola Morra ha pubblicato un post sulla propria pagina Facebook nel quale smentisce “categoricamente di aver detto, direttamente o indirettamente, che un malato oncologico o di altro tipo non debba o possa candidarsi”.

“Ho profondo rispetto per i malati oncologici, come umanamente e politicamente dimostrato negli anni. Poiché una telefonata fattami da un giornalista de Il Foglio è stata strumentalizzata, insinuando che avrei fatto capire che la malattia del sindaco Marco Bucci, da lui stesso mai nascosta, possa renderlo inopportuno come candidato alla presidenza della Liguria, ho tentato di telefonare immediatamente allo stesso Bucci per chiarire l’equivoco e rinnovargli il mio rispetto. Non avendo ricevuto risposta, gli ho inviato un messaggio. Criticherò Bucci e gli altri candidati sempre e solo sul piano politico. Tutto il resto sono tranelli o meschine strumentalizzazioni per attaccare il sottoscritto”. E annuncia azioni legali.