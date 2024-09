Dolore a Caloveto per la morte di un 19enne, in un tragico incidente stradale

SCANDICCI (FI) – La tragedia si è consumata ieri a Scandicci, in via del Parlamento Europeo, una strada che lambisce la zona industriale e il polo della pelletteria. Secondo le prime ricostruzioni Fiorenzo Elia Palmieri, sarebbe arrivato sul posto in auto, poco prima, insieme ad altre persone. Poi sarebbe salito in sella alla moto, una KTM 300, ed avrebbe percorso per alcune centinaia di metri lo stradone fino a quando, per cause in corso d’accertamento, il diciannovenne avrebbe perso il controllo della moto, e dopo essere sbandato ha impattato contro un palo della luce.

La moto è stata trovata a diversi metri di distanza. Nonostante l’arrivo dei sanitari 118 è apparso subito chiaro che il ragazzo era morto sul colpo. Il giovane, la cui famiglia è originaria di Caloveto (Cs), viveva a Lastra a Signa con i genitori, Leonarda e Carmine, e con il fratello Gregorio e le sorelle Aurora, Anna e Giuditta.

“Una terribile tragedia per un ragazzo venuto a mancare davanti ai suoi amici – ha commentato la sindaca di Scandicci, Claudia Sereni. Per la famiglia abbiamo attivato il supporto psicologico. Vorremmo stare vicino anche agli amici del giovane, fare un tratto di strada insieme per capire le ragioni di questa tragedia”. La ricostruzione e la dinamica dell’incidente sono al vaglio della polizia municipale.