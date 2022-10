Governo, Giorgia Meloni riceve l’incarico da Mattarella. La leader di FDI ha accettato

ROMA – È la polemica politica delle ultime ore, originata anche da un tweet di Pierluigi Bersani. “Mi giunge notizia che al MISE sarebbero state esposte le fotografie di tutti i ministri, Mussolini compreso. In caso di conferma, chiedo cortesemente di essere esentato e che la mia foto sia rimossa” aveva scritto ieri Bersani, ministro per lo Sviluppo economico nel secondo governo Prodi. “C’è anche al ministero della Difesa, c’è scritto anche al Foro italico che facciamo cancel culture anche noi” aveva risposto il neopresidente del Senato Ignazio La Russa.

Mussolini, rimossa la foto da Palazzo Piacentini

Il Ministero per lo sviluppo economico, che celebra i 90 anni a Palazzo Piacentini, ha deciso che la fotografia che ritrae Benito Mussolini, presente nel palazzo perché uno dei ministri del passato, sarà tolta “per evitare polemiche e strumentalizzazioni” afferma il Mise dopo il vespaio di polemiche. “Quest’anno cade il 90mo di Palazzo Piacentini, sede del ministero dello sviluppo economico inaugurato il 30 novembre 1932 – è scritto nella nota del ministero dello Sviluppo – Le iniziative per celebrare l’edificio in ottica culturale e storica sono iniziate con inaugurazione della mostra ‘Italia geniale’, una nuova edizione del volume orbicolare e la galleria dei ministri, dove c’è anche la foto di Benito Mussolini, ministro delle corporazioni nel 1932. Per evitare polemiche e strumentalizzazioni – prosegue la nota – la foto di Mussolini sarà rimossa.

Alla tramissione DiMartedì su La7 c’è stato anche un botta e risposta tra Pier Luigi Bersani, Alessandro Sallusti e Giovanni Floris. “A Palazzo Chigi c’era già la foto del Duce e i premier di sinistra non hanno mai avuto alcun imbarazzo adesso che non sono più lì la foto non va bene”, osserva il direttore di Libero. “Io a Palazzo Chigi non l’ho mai vista ma se ci fosse la toglierà la Meloni” ha ribattuto ironico Bersani.

In rete la foto del comizio con la foto di Lenin

Tutto fininto? Macchè. Questa mattina i social, ma anche alcuni quotidiani, si sono scatenati contro il rappresentante di Articolo Uno. Al centro dell’ennesima polemica una foto (di giugno) che ritare Pier Luigi Bersani durante un comizio tenuto nella sede Pd di Acri, ospite in campagna elettorale assieme all’ex ministro Francesco Boccia e al deputato di Articolo Uno, Nico Stumpo. Nelle fotografie dell’evento, rituittwate dallo stesso Bersani, si vede in bella mostra anche la foto dello Zar sovietico Vladimir Lenin. Il Giornale attacca “Bersani non disse nulla? Certo, ad apporre Lenin al muro non era stato l’ex segretario dem, il quale lì per lì magari non si era nemmeno accorto del dettaglio. Ora che l’esponente politico ha sollevato il polverone per un ritratto di Mussolini, quello scatto emblematico è tornato indietro come un boomerang”.