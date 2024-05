Viabilità a Cosenza: «riaprire al transito la bretella di piazza Bilotti evitando di arrivare fino a Piazza Loreto»

COSENZA – Mentre si susseguono commenti e dibattiti (anche accesi), con prese di posizione tra favorevoli e contrari, sulla nuova viabilità di Cosenza (dal Comune hanno chiesto pazienza annunciando comunque dei correttivi se necessario), dopo lo smantellamento della rotonda tra Viale della Repubblica e Via Pasquale Rossi e l’istituzione dei nuovi sensi di marcia in centro città, che hanno creato non poco caos, soprattutto nei pressi di Via Roma, che nelle ore di punta diventa praticamente impercorribile, in molti stanno chiedendo all’Amministrazione comunale di intervenire su un piccolo ma cruciale tratto di strada.

La bretella di piazza Bilotti arrivando dall’autostazione

Più che una strada è una bretella, che permetterebbe comunque agli automobilisti che arrivano dal piazzale delle Autolinee e quindi da via Adolfo Quintieri, di raggiungere velocemente Piazza Carlo Bilotti per poi imboccare o via Guglielmo e Annamaria Nucci o viale degli Alimena, senza dover prendere Corso Luigi Fera, poi Corso D’Italia, arrivare fino a Piazza Loreto e poi ritornare indietro. Parliamo della bretella che si trova a Nord di Piazza Bilotti (nei pressi del McDonalds) e che accede al parcheggio sotterraneo della piazza il cui transito è vietato alle auto dal 2018. In molti sui sui social hanno evidenziato che riaprendo come un tempo questa piccola strada, si eviterebbe un giro inutile e tortuoso, che spesso non fa che immettere nel traffico di Via Caloprese, le auto che devono andare a Sud o a ovest della città.