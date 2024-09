Trebisacce: riprendono le attività ospedaliere, operativa la prima TC coronarica

TREBISACCE (CS) – Ieri l’incontro tra il sindaco Franco Mundo e il dott. Perretti, medico radiologo in servizio presso l’unità operativa RX dell’Ospedale di Trebisacce e già primario dell’Ospedale Civile Ferrari di Castrovillari, insieme al dott. Odoguardi e al tecnico di laboratorio, per annunciare un’importante novità: è ufficialmente operativa la prima TC coronarica presso la nostra struttura ospedaliera. Un passo avanti significativo per l’operatività del servizio di diagnostica dell’ospedale, che permetterà di eseguire esami che finora i pazienti erano costretti a effettuare presso strutture private.

Grazie alla nuova TC coronarica, sarà possibile ottenere tali servizi direttamente all’interno del presidio ospedaliero pubblico. Tuttavia, sarà necessario implementare ulteriormente il servizio con l’installazione di software specifici, come il Cardia Analysis e il Dental Scan, per ampliare le possibilità diagnostiche offerte.

Il sindaco Mundo ha espresso gratitudine verso il personale sanitario, che continua a lavorare con impegno e dedizione, nonostante le difficoltà dovute alla carenza di personale. Il sindaco ha auspicato un ulteriore potenziamento dei servizi di diagnostica pubblica, a beneficio dell’intera comunità. Inoltre Mundo, ha annunciato che domani, mercoledì 11 settembre, si terrà un incontro presso il presidio ospedaliero con il Commissario ad acta nominato dal Consiglio di Stato, alla presenza dell’ing. Capristo, responsabile tecnico dell’ASP di Cosenza, finalizzato a fare il punto sulla ripresa dei lavori delle sale operatorie e del pronto soccorso. Sempre nella giornata di ieri, il dott. Laviola, responsabile dell’attuazione della sentenza, ha confermato che, in seguito agli incontri avvenuti presso l’ASP di Cosenza, è stato definito un cronoprogramma. Si prevede che entro la fine del mese, con l’arrivo di nuovi medici, sarà riattivata la divisione di medicina generale e potenziato il pronto soccorso. Il Comune di Trebisacce esprime sincera gratitudine alla dirigenza dell’ASP di Cosenza, al dott. Graziano, al dott. Laviola, all’on. Straface e al Presidente Occhiuto, che stanno dedicando grande impegno e attenzione al nostro ospedale.