Resti di animali infilzati, Ferdinando Laghi: «fare chiarezza sul grave e macabro episodio»

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Numerosi resti di animali infilzati da chiodi e pezzi di ferro. Mentre gli investigatori stanno indagando per far luce su quanto accaduto nei giorni scorsi in contrada Ceradonna, nel Rossanese, il consigliere Regionale Ferdinando Laghi, capogruppo di “De Magistris Presidente”, interviene chiedendo chiarezza.

«Grave e macabro è quanto accaduto nei giorni scorsi in contrada Ceradonna, nella zona montana rossanese di Toscanello, con il ritrovamento di resti freschi di animale infilzati da chiodi e pezzi di ferro vario. Uno scempio di questo tipo non ha, al momento, spiegazioni né, tanto meno, può avere motivazioni. Il fatto poi che sia accaduto lungo un sentiero di montagna che può essere alla portata anche di bambini, lo rende, se possibile, ancora più odioso».

«Ritengo che l’accaduto – continua Laghi – sia assai preoccupante e che sia necessario fare chiarezza quanto prima. Lo dico come componente sia della Commissione Ambiente che della Commissione anti ‘ndrangheta, ma, soprattutto, come cittadino. Bisogna far luce sui fatti e capire se si tratta di questioni legate alla completa negazione di rispetto per gli animali oppure di atti criminali di altra natura».