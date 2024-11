Corigliano Rossano: macabro ritrovamento nei boschi, resti di animali infilzati

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – E’ stata una donna che stava passeggiando con i propri cani a fare la macabra scoperta nella zona montana di Toscanello, ricadente nell’area rossanese, in contrada Ceradonna.

Mentre camminava per i boschi ha notato numerosi resti di animali lungo il percorso, infilzati da chiodi e pezzi di ferro. Ovviamente non è riuscita a spiegarsi il perchè di tale ‘pratica’. La segnalazione è arrivata ai carabinieri forestali che ora indagano per capire di cosa si tratti. Le ipotesi vanno da possibili esche per eliminare i randagi, una guerra tra allevatori o addirittura la possibilità di riunioni di soggetti che sacrificano animali. Gli investigatori stanno indagando per far luce sui macabri ritrovamenti.