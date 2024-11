Ospedale di Trebisacce: lavori per l’ospedale di Comunità e per realizzare una RSA

- Advertisement -

TREBISACCE (CS) – Per migliorare l’offerta sanitaria del Chidichimo, in aggiunta ai lavori relativi alle sale operatorie dell’ospedale per acuti, partiranno nelle prossime settimane anche quelli relativi alla realizzazione dell’Ospedale di comunità. Sono stati consegnati oggi infatti, i lavori alla ditta per la realizzazione della residenza sanitaria assistenziale che rappresenterà per Trebisacce e per il territorio l’opportunità ed il valore aggiunto di avere due presìdi sanitari.

È quanto fa sapere la presidente della terza commissione sanità del consiglio regionale Pasqualina Straface, esprimendo soddisfazione per l’avanzamento di tutti i progetti che hanno come obiettivo prioritario quello di garantire il fondamentale diritto alla salute nei territori, implementando e rafforzando infrastrutture, servizi e complessiva offerta sanitaria locale, nel quadro della ri-funzionalizzazione complessiva della rete messa in atto dal presidente e commissario Roberto Occhiuto.

Con la consegna ufficiale dei lavori alla ditta appaltatrice, alla presenza dell’ingegnere dell’ufficio tecnico dell’Asp di Cosenza Eugenio Muto e del dirigente incaricato Francesco Laviola, prosegue l’iter del progetto seguito con la massima attenzione dall’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Cosenza diretta da Antonello Graziano e che interesserà un’ala indipendente dai reparti dell’Ospedale per acuti e, in particolare, i locali aggiuntivi sopra i poliambulatori.