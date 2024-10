Ospedale di Trebisacce: incontro operativo, sindaco sollecita l’avvio immediato dei lavori

TREBISACCE (CS) – L’incontro si è svolto oggi nell’Ospedale di Trebisacce, alla presenza del sindaco Franco Mundo, del responsabile dell’area tecnica dell’ASP, Antonio Capristo, del RUP Maria Rosaria Pisani, del direttore dei lavori Tedesco, del dott. La Viola e del dott. Adduci, oltre ai tecnici di Invitalia incaricati della gestione dell’appalto e dei lavori. Hanno partecipato anche i rappresentanti delle imprese appaltatrici coinvolte sia nella ristrutturazione del Pronto Soccorso sia nelle opere relative alle sale operatorie. Il commissario ad acta, Dott.ssa Dora Di Francesco, è intervenuta in collegamento.

Durante l’incontro, il sindaco ha ribadito con forza l’urgenza di avviare i lavori, specialmente alla luce della variante già affidata da Invitalia a un gruppo di ingegneri della società TEFA. Mundo ha sottolineato come, nonostante l’ordinanza del Consiglio di Stato, i lavori siano in ritardo e necessitino di una rapida accelerazione per garantire il pieno funzionamento della struttura ospedaliera.

L’Ing. Capristo ha confermato la volontà dell’ASP di procedere con urgenza all’ammodernamento del Pronto Soccorso e alla ricostruzione delle sale operatorie, sottolineando che nei prossimi giorni verranno presentate le modifiche progettuali necessarie a fronte delle criticità emerse riguardo ai pilastri e al soffitto delle sale. Mundo ha infine ringraziato tutti i partecipanti per il loro impegno, esprimendo riconoscenza al Direttore Generale dell’ASP, all’Ing. Capristo, al Dott. Laviola, al Dott. Adduci, nonché al Presidente della Regione, On. Roberto Occhiuto, per il costante sollecito a favore del completamento dell’ospedale e dell’avvio delle attività ospedaliere.