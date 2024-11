Occupazione abusiva di immobili e immigrazione irregolare, blitz a Corigliano Rossano

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Immigrazione clandestina e occupazione abusiva di immobili. L’attenzione dei carabinieri dalle prime ore di oggi si sta concentrando in due aree del coriglianese, contrada Boscarello e Schiavonea. Nel primo caso, già 3 anni fa una palazzina era stata sgomberata perchè occupata abusivamente da extracomunitari dopo le segnalazioni da parte dei cittadini della zona.

La presenza di immigrati, anche irregolari, in questo periodo in cui si avvicina la raccolta degli agrumi nell’area della Sibaritide, risulta più accentuata e per questo i carabinieri intendono garantire la sicurezza per i cittadini ed evitare condizioni di degrado. I dettagli dei controlli in corso saranno resi noti nelle prossime ore.