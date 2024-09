L’ambulanza è senza medico, muore 63enne. Procura di Castrovillari apre un’inchiesta

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Nuovo presunto caso di malasanità sul quale ha avviato un’inchiesta la Procura di Castrovillari in quanto, i parenti dell’uomo deceduto, un 63enne, hanno chiesto che vengano accertate eventuali responsabilità. Secondo quanto emerso, un’ambulanza chiamata ad intervenire nell’abitazione dell’uomo sarebbe arrivata senza medico a bordo. Il fatto risale alla notte del 9 settembre scorso. I familiari raccontano che la vittima avrebbe avuto un attacco respiratorio e che la moglie ha subito chiamato il 118. Dopo circa mezz’ora sarebbe arrivata sul posto l’ambulanza in codice verde, e senza medico a bordo.

Avendo descritto la situazione relativa ad un problema respiratorio inoltre, il mezzo sarebbe arrivato senza neanche l’ossigeno. Sempre la donna avrebbe riferito che i sanitari dell’ambulanza, si sarebbero limitati solo alla misurazione dei parametri vitali senza somministrare alcuna terapia. Per l’uomo purtroppo non c’è stato nulla da fare. E’ deceduto prima di partire per l’ospedale. La salma è stata trasferita al’obitorio del Giannettasio a disposizione dell’autorità giudiziaria e nei prossimi giorni sarà eseguito l’esame autoptico.